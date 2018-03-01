Más noticiasEl incremento medio fue del 3%

Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa aumentaron en 2017 sus beneficios netos hasta los 5.627 millones

Las tres grandes energéticas pagaron un 15,8% más a sus consejeros. El ejecutivo mejor pagado, Ignacio Sánchez Galán, ganó 25.045 euros al día.

FACUA.org
España-01/03/2018
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Los beneficios netos de las tres principales compañías energéticas que operan en España aumentaron un 3% el año pasado, alcanzando los 5.627 millones de euros.

Iberdrola logró en 2017 un beneficio neto de 2.804 millones, un 3,7% más que el a

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