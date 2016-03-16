Iberdrola provoca "indefensión" en usuarios a los que acusa de fraude, según la Generalitat Valenciana
Tras una nueva reclamación de FACUA, el Gobierno valenciano admite que las revisiones no se hacen con garantías. La asociación viene alertando de que las eléctricas sancionan por irregularidades que no prueban.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-16/03/2016
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La Generalitat Valenciana pone en duda el protocolo que está siguiendo Iberdrola para regularizar los fraudes que dice detectar en los contadores de luz. Así, dicho organismo alerta de que la compañía sigue realizando la revisión de aparatos supuestamente manipu