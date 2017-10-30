Nuestras accionesLe presentó una factura por 1.900 euros

Iberdrola quiso cobrar a una socia de FACUA el consumo de 42 meses cuando llevaba sólo uno dada de alta

La afectada puso a su nombre el suministro de gas en abril de 2014, cuando se fue a vivir a Barcelona por un año, y la compañía intentó cargarle consumos registrados desde noviembre de 2010.

FACUA.org
Madrid-30/10/2017
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Iberdrola ha anulado una factura de gas de 1.901 euros que le reclamaba a una socia de FACUA Madrid tras un mes de consumo.

Marta R.L., socia de FACUA Madrid, estuvo viviendo de alquiler en Barcelona durante unos mes

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