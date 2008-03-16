Iberia, condenada a pagar 400 euros a un usuario al que se le rompió una cámara de fotos dentro de la maleta
Un juzgado de Bilbao impone a la compañía el pago de las costas procesales por forzar al afectado a acudir a los tribunales.
FACUA.org
Euskadi-16/03/2008
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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha condenado a Iberia a pagar 400 euros a un viajero al que, durante su vuelta de Miami a Loiu (Vizcaya), se le rompió la cámara de fotos que portaba dentro de la maleta.
Además, la sentencia impone a la compa&ntild