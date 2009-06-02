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Iberia y Air Nostrum, condenadas por denegar el embarque a tres personas sordas

La Audiencia Provincial de Madrid considera que la aerolínea les dio un "trato discriminatorio".

FACUA.org
España-02/06/2009
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La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a Iberia que establezca «los medios necesarios y precisos para que cese en la vulneración de derechos de las personas con discapacidad», en una sentencia en la que condena a la aerolínea por denegar el acceso a un avión a t

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