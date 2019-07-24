Iboga Summer Festival, denunciado por FACUA por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior
Con este evento celebrado en Tavernes de la Valldigna (Valencia), ya son 29 los conciertos de estas características denunciados por la organización en 2019.
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Comunitat Valenciana-24/07/2019
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Imagen: Iboga Summer Festival.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Iboga Summer Festival, que se celebra del 24 al 28 de julio en Tavernes de la Valldigna (Valencia), por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. La denuncia ha sido presentada ant