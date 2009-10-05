Identificados 231 nuevos genes asociados con el cáncer de cabeza y cuello
Según datos del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el 85% de este tipo de enfermedad están vinculados al consumo de tabaco.
FACUA.org
América-05/10/2009
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Investigadores del Hospital Henry Ford en Detroit han identificado 231 nuevos genes asociados con el cáncer de cabeza y cuello, uno de los más mortales. Con anterioridad sólo se habían asociado treinta y tres genes con la enfermedad.
Las conclusiones de su tra