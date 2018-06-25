Ikea indemnizará con más de 13.000 euros a un usuario al que su lavabo Odensvik le amputó un dedo del pie
La Audiencia Provincial de Barcelona da la razón al afectado por estos hechos ocurridos en 2013 mientras transportaba el producto. El cierre de la caja era defectuoso.
FACUA.org
España-25/06/2018
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Imagen: Ikea.
Ikea tendrá que indemnizar a un usuario que perdió un dedo del pie debido al mal embalaje de su lavabo doble de cerámica Odensvik. Los hechos sucedieron el 14 de diciembre de 2013, cuando el afectado que había adquirido el producto estaba transportándolo. Ha sid