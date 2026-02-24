Ikea retira del mercado la lámpara de pared Nymåne por riesgo de descarga eléctrica al no tener aislado correctamente un cable
El producto afectado es la lámpara de pared Nymåne doble, en color blanco, referencia 204.286.47 y con los números de sello desde el número 2217 y hasta el 2550, y proveedor 23241.
FACUA.org
España-24/02/2026
Ikea alerta a todos los clientes de que retira del mercado algunas unidades de la lámpara de pared Nymåne por riesgo de descarga eléctrica al quedar sin el aislamiento suficiente un cable tras un error de fabricación.
En concreto, el producto afectado es la lámpara de pared Nymåne dobl