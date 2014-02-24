Imputada la antigua cúpula del Banco Pastor por fraude y estafa
En relación a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, cuando las cuentas "eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario".
FACUA.org
España-24/02/2014
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