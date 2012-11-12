Imputados el organizador y las empresas de seguridad y control de la fiesta de Madrid Arena
El juez prevé llamar también a declarar en calidad de testigo al concejal responsable de las licencias, ya que el pabellón carecía de ellas.
FACUA.org
Madrid-12/11/2012
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El juez que investiga la avalancha humana que mató a cuatro adolescentes en el Madrid Arena tiene previsto llamar a declarar en calidad de imputados al gerente de la empresa Diviertt, organizadora del evento, Miguel Angel Flores, así como a los representantes legale