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Imputan al responsable de una empresa 'quitamultas' por identificar como conductores a extranjeros

Derivaban los expedientes de manera que no pudiera culminarse la tramitación y las sanciones quedaran sin efecto.

FACUA.org
Euskadi-31/03/2009
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La Unidad de Tráfico de la Ertzaintza de Gipuzkoa ha imputado por un presunto delito de falsificación documental al gerente de una empresa guipuzcoana especializada en «quitar multas».

En los pliegos de descargo que elaboraba dicha empresa para recurrir las denuncias

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