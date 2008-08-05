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Incautan en Barcelona casi 15.000 prendas falsas de equipos de fútbol

La investigación se inició tras las denuncias de Nike y los clubes británicos Manchester United, Arsenal y Celtic de Glasgow.

FACUA.org
Cataluña-05/08/2008
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La Guardia Civil decomisó el jueves 31 de julio en Igualada, Montcada i Reixach y Òdena (Barcelona) 14.541 prendas de ropa deportiva falsificadas de diferentes equipos y selecciones nacionales de fútbol valoradas en más de 830.000 euros.

Según informó la

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