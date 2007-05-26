Incoado expediente sancionador a Iberia por no contestar a las reclamaciones de los usuarios
La compañía no acreditó convenientemente a la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla haber contestado a ninguna de las hojas de reclamaciones registradas en la provincia en 2006.
FACUA.org
Sevilla-26/05/2007
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El Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla ha incoado un procedimiento sancionador contra Iberia al detectar que la compañía no le acreditó convenientemente las preceptivas respuestas requeridas ante las veintidós hojas de reclamacio