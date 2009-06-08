Industria abre una consulta pública para que los números de telefonía móvil empiecen también por siete
El Gobierno ampliará la reserva de frecuencias analógicas para comunicaciones móviles.
FACUA.org
España-08/06/2009
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El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, anunció este viernes que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto una consulta pública para ampliar la numeración de telefonía móvil, incluyendo un nuevo rango de numeraci&oacu