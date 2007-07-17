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Industria comienza a sancionar a las estaciones de servicio que no le comunican sus precios

Están obligadas a hacerlo todos los lunes y cada vez que cambien los precios.

FACUA.org
España-17/07/2007
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha sancionado con dos multas por sendas infracciones graves a dos empresas a causa del incumplimiento de sus obligaciones de informarle de los precios de los carburantes que venden en sus estaciones de servicio. Se trata de las primeras sanciones im

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