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Industria propone una subida media de la tarifa eléctrica del 1,81% para los hogares en julio

Plantea que sea la Comisión Nacional de la Energía la que a partir de julio de 2008 realice la propuesta de revisión periódica de las tarifas.

FACUA.org
España-11/06/2007
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Las tarifas eléctricas para consumidores eléctricos subirán una media ponderada del 1,81% a partir del próximo 1 de julio, según la propuesta de Real Decreto enviado por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de la Energía.

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