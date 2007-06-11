Industria propone una subida media de la tarifa eléctrica del 1,81% para los hogares en julio
Plantea que sea la Comisión Nacional de la Energía la que a partir de julio de 2008 realice la propuesta de revisión periódica de las tarifas.
FACUA.org
España-11/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las tarifas eléctricas para consumidores eléctricos subirán una media ponderada del 1,81% a partir del próximo 1 de julio, según la propuesta de Real Decreto enviado por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de la Energía.
En co