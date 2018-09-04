ING paga 775 millones para acabar con una investigación por deficiencias en la prevención de lavado de dinero
Los fiscales dan por probado que los clientes de la entidad "pudieron lavar cientos de millones de euros porque nadie les supervisaba" entre los años 2010 y 2016.
Europa Press
Internacional-04/09/2018
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Sede de la entidad en Las Rozas (Madrid). | Imagen: ING.
El grupo ING ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por el que pagará 775 millones de euros para zanjar las investigaciones relacionadas con las deficiencias en la prevención de lavado de dinero y prácticas corruptas en su filial holandesa, ING