Más noticias

Inmovilizan 500 kilos de carne de cerdo en siete restaurantes de Barcelona por simular que era de ternera

Un perjudicado realizó una denuncia al detectar en un restaurante 310 kilos de solomillo de cerdo que había sido comercializado falsificando el etiquetado y el registro sanitario de su empresa.

FACUA.org
Cataluña-03/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el Ministerio de Sanidad y Consumo han inmovilizado 500 kilos de carne de cerdo en siete restaurantes de Barcelona porque se ofrecía como carne de ternera.

Además, ha sido detenido el responsable de una carnicería que podr&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos