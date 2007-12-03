Inmovilizan 500 kilos de carne de cerdo en siete restaurantes de Barcelona por simular que era de ternera
Un perjudicado realizó una denuncia al detectar en un restaurante 310 kilos de solomillo de cerdo que había sido comercializado falsificando el etiquetado y el registro sanitario de su empresa.
FACUA.org
Cataluña-03/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el Ministerio de Sanidad y Consumo han inmovilizado 500 kilos de carne de cerdo en siete restaurantes de Barcelona porque se ofrecía como carne de ternera.
Además, ha sido detenido el responsable de una carnicería que podr&