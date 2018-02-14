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Interior investiga por presunta estafa la reventa de entradas del concierto de U2 en la web Viagogo

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, reconoce que son prácticas "abusivas que van en contra de la voluntad de los consumidores".

FACUA.org
España-14/02/2018
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El Ministerio del Interior ha llevado a cabo una investigación «puntual» por una presunta estafa por la compra de entradas para el concierto del grupo irlandés U2 a través de la página web Viagogo.es. Así lo ha declarado el ministro de Educación,

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