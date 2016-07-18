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Intervenidos en un almacén de El Viso y una granja de Carmona 80.000 huevos no aptos para el consumo

Presentaban "deficiencias en el etiquetado y datos de envasado", así como carecían del correspondiente código identificativo. Las cajas envasadoras también incumplían la normativa de precintado.

FACUA.org / Europa Press
Sevilla-18/07/2016
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Miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Carmona, en Sevilla, han intervenido un total de 80.000 huevos que incumplían la normativa vigente y no eran aptos para su consumo en un granja de envasado de dicha localidad sevillana, y en un alm

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