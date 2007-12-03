Investigadores de la Universidad Carlos III crean unas gafas de subtitulado para personas con deficiencia auditiva
El aparato ha sido incluido en la lista de Los inventos del año de la revista Time.
FACUA.org
Internacional-03/12/2007
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Un grupo de investigadores del departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid han ideado unas gafas pensadas para personas con deficiencia auditiva, que reproducen subtítulos en una pequeña pantalla integrada en la lente derecha, mecanism