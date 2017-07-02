Investigan a Coca-Cola en Brasil por reducir un 11% el volumen de sus latas sin aclararlo al consumidor
La empresa anuncia que en los próximos días agregará un aviso en el nuevo recipiente, de 310, para aclarar de que es un producto nuevo distinto a la tradicional lata de 350 ml.
FACUA.org / Agencias
América-02/07/2017
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