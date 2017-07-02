Más noticiasLanza una nueva lata más pequeña al mismo precio que la tradicional

Investigan a Coca-Cola en Brasil por reducir un 11% el volumen de sus latas sin aclararlo al consumidor

La empresa anuncia que en los próximos días agregará un aviso en el nuevo recipiente, de 310, para aclarar de que es un producto nuevo distinto a la tradicional lata de 350 ml.

FACUA.org / Agencias
América-02/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Las autoridades brasileñas investigan a Coca-Cola por realizar una supuesta práctica de «maquillaje de producto» al reducir en un 11,4% el volumen de un formato de lata «sin la debida informaci&oac

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos