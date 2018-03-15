Investigan a una persona en Algeciras por elaborar y distribuir falso aceite 'virgen extra'
La Guardia Civil ha tomado declaración a un algecireño que fabricaba una mezcla de aceite de girasol al 90% y lo vendía como "virgen extra", sin contar además con las condiciones sanitarias exigibles.
Europa Press
Cádiz-15/03/2018
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Imagen: Guardia Civil
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras (Cádiz), en el marco de la investigación ‘Sunfloro’, ha invest