Más noticiasLos acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave

Investigan posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de los libros de texto no universitarios

La CNMC analiza posibles acuerdos para disuadir las políticas comerciales que puedan llevar al cambio de la editorial de referencia de los libros de texto en los distintos centros escolares.

FACUA.org
España-03/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la edición y comercialización de libros de texto no universitarios, consistentes en posibles acuerdos o prácticas concertadas entre distin

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos