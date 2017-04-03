Investigan posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de los libros de texto no universitarios
La CNMC analiza posibles acuerdos para disuadir las políticas comerciales que puedan llevar al cambio de la editorial de referencia de los libros de texto en los distintos centros escolares.
FACUA.org
España-03/04/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la edición y comercialización de libros de texto no universitarios, consistentes en posibles acuerdos o prácticas concertadas entre distin