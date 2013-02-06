Más noticias

Irlanda investiga el hallazgo de más carne de caballo en hamburguesas

El ministro irlandés de Agricultura y Pesca tiene sospechas de que no es un hecho accidental.

FACUA.org
Internacional-06/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Después de la detección de carne de equino en hamburguesas congeladas de cinco cadenas de supermercados de Irlanda y Reino Unido el pasado día dieciséis de enero, ahora las autoridades irlandesas investigan otro nuevo hallazgo de carne de caballo en una planta procesad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos