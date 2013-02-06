Irlanda investiga el hallazgo de más carne de caballo en hamburguesas
El ministro irlandés de Agricultura y Pesca tiene sospechas de que no es un hecho accidental.
FACUA.org
Internacional-06/02/2013
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Después de la detección de carne de equino en hamburguesas congeladas de cinco cadenas de supermercados de Irlanda y Reino Unido el pasado día dieciséis de enero, ahora las autoridades irlandesas investigan otro nuevo hallazgo de carne de caballo en una planta procesad