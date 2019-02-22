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Italia multa a Ryanair y Wizz Air por cobrar por el equipaje de mano mientras España mira para otro lado

FACUA considera indignante que después de denunciar ante la CNMC a las compañías aún no haya obtenido respuesta, ni imponga sanciones contundentes ante los abusos de las aerolíneas.

FACUA.org
España-22/02/2019
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La autoridad de Competencia de Italia (Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia) ha multado a las compañías aéreas Ryanair (tres millones de euros) y Wizz Air (un millón de euros) por «engañar» al consumidor con su nueva política

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