Italia prohíbe las prótesis mamarias con fines estéticos para menores de edad
Los cirujanos que no respeten la nueva norma podrán ser sancionados con una multa de hasta 20.000 euros y tres meses de suspensión de su actividad.
FACUA.org
Europa-24/05/2012
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La Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de los Diputados de Italia ha aprobado el proyecto de ley para la constitución de un registro de control de operaciones con prótesis mamarias, que prohíbe además su implantación con fines estético