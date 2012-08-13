IU exige que el Alcalde de Granada proteja a los consumidores y rechace la amenaza a FACUA
La organización de izquierdas denuncia que el Gobierno quita la voz a a 4.000 socios granadinos de FACUA y desprotege a los granadinos que son asesorados anualmente por la organización.
FACUA.org
Granada-13/08/2012
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La concejala en el Ayuntamiento de Granada por IULV-CA, Maite Molina, ha criticado la amenaza vertida por el Ejecutivo contra FACUA-Consumidores en Acción. Asimismo ha solicitado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada dirigido por Torres Hurtado