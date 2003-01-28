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IU pide la retirada de un anuncio de Anesvad porque lo considera "truculencia publicitaria"

El spot "emplea un tono recriminatorio y acusador que no puede imponerse al conjunto de los espectadores por su carácter ofensivo e intolerable".

FACUA.org
España-28/01/2003
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Izquierda Unida ha pedido la retirada de un anuncio de la ONG Anesvad por considerar que recurre «a una truculencia publicitaria inadmisible».

IU considera que el spot, que solicita ayuda para Anesvad, en relación con una campaña de esta ONG sobre las penosas c

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