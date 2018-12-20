Izquierda Unida en León recurre al Tribunal Supremo el archivo del caso Caja España
La Audiencia Provincial de León decidió sobreseer la causa abierta contra la entidad por la supuesta concesión de créditos a empresas afines a sus directivos.
FACUA.org
Castilla y León-20/12/2018
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Izquierda Unida en León ha recurrido este mes de diciembre ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Provincial de León de archivar la causa contra Caja España por conceder supuestamente créditos a empresas afines a sus directivos.
La denuncia