Jaén, Córdoba y Cádiz, entre las ciudades más baratas para ir al cine, según un estudio de FACUA Andalucía
Córdoba posee el cine más económico de las treinta y tres ciudades encuestadas por FACUA a nivel nacional. La Federación advierte que los cines no pueden exigir que las bebidas, palomitas o golosinas se compren exclusivamente en sus recintos.
FACUA.org
Andalucía-29/12/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha elaborado un estudio comparando los precios de veintisiete cines en las ocho capitales andaluzas, en el que ha detectado diferencias de hasta el 77%.
La entrada más barata en Andalucía se ha d