Jazztel castigó con 4 penalizaciones a una usuaria que pidió la baja por irregularidades en sus servicios
Tras la actuación de FACUA Euskadi, ha logrado resolver el caso. Uno de los cargos fue por quedarse con un móvil que en realidad nunca recibió.
FACUA.org
Euskadi-31/10/2019
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Jazztel castigó con hasta cuatro penalizaciones por un total de 489 a una usuaria que decidió dar de baja su paquete de servicios de telecomunicaciones móviles y fijas tras sufrir distintas irregularidades y no obtener respuesta a sus reclamaciones. Tras presentar una denunci