Johnson & Johnson deberá pagar 65 millones por una muerte por cáncer relacionada con el uso de talco
La víctima utilizó este producto durante más de treinta y cinco años antes de ser diagnosticada con cáncer de ovario.
FACUA.org / Agencias
Internacional-24/02/2016
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Es la primera vez que un jurado estadounidense condena con responsabilidades económicas a la empresa por estas reclamaciones | Imagen: FACUA / flick.com/jfernandobenitez (CC BY-NC 2.0).
La farmacéutica Johnson & Johnson deberá pagar 65,6 millones de euros (72 millones de dólares) en concepto de daños a la familia de Jacqueline Fox, una mujer que murió por cáncer de ovario a los sesenta y dos años. La fallecid