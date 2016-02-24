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Johnson & Johnson deberá pagar 65 millones por una muerte por cáncer relacionada con el uso de talco

La víctima utilizó este producto durante más de treinta y cinco años antes de ser diagnosticada con cáncer de ovario.

FACUA.org / Agencias
Internacional-24/02/2016
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La farmacéutica Johnson & Johnson deberá pagar 65,6 millones de euros (72 millones de dólares) en concepto de daños a la familia de Jacqueline Fox, una mujer que murió por cáncer de ovario a los sesenta y dos años. La fallecid

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