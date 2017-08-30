Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, imparte una ponencia sobre tarifas eléctricas en la UNIA
Comenzará a las 9:00 horas el viernes 1 de septiembre y va dirigida a alumnos y profesionales del sector de la ingeniería industrial, arquitectura y sector agroalimentario, así como a técnicos de ayuntamientos.
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Andalucía-30/08/2017
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El directivo de FACUA Andalucía, Jordi Castilla, participar�á como ponente en un curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para hablar sobre el precio de la luz en España. La conferencia tendrá lugar a partir de las 9 ho