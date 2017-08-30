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Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, imparte una ponencia sobre tarifas eléctricas en la UNIA

Comenzará a las 9:00 horas el viernes 1 de septiembre y va dirigida a alumnos y profesionales del sector de la ingeniería industrial, arquitectura y sector agroalimentario, así como a técnicos de ayuntamientos.

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Andalucía-30/08/2017
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El directivo de FACUA Andalucía, Jordi Castilla, participará como ponente en un curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para hablar sobre el precio de la luz en España. La conferencia tendrá lugar a partir de las 9 ho

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