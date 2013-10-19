JPMorgan pagará una multa de 3.000 millones de euros por las hipotecas basura
El banco pacta la compensación por colocar a agencias estatales estadounidenses créditos tóxicos.
FACUA.org
América-19/10/2013
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El banco neoyorquino JPMorgan Chase & Co. ha acordado el pago de cerca de 4.000 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) a las autoridades de EEUU por haber desinformado a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac sobre la calidad los activos que les vendió an