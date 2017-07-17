Nuestras accionesA través de una videoconferencia

Julian Assange inaugurará el Congreso 'Move.net' sobre movimientos sociales y TIC en Sevilla

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, participará en un ciclo que englobará doce conferencias y tres mesas redondas sobre el uso social de las tecnologías de la información y la comunicación, y tecnopolítica.

FACUA.org / Europa Press
Sevilla-17/07/2017
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Julian Assange impartirá la videoconferencia de apertura de la II edición del Congreso Move.net, organizado por el Grupo Compoliticas de la Universidad de Sevilla (US), el Lippo de la Pablo de Olavide y la Red Tecnopolíticas y coordinado por los profesores s

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