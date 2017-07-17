Julian Assange inaugurará el Congreso 'Move.net' sobre movimientos sociales y TIC en Sevilla
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, participará en un ciclo que englobará doce conferencias y tres mesas redondas sobre el uso social de las tecnologías de la información y la comunicación, y tecnopolítica.
FACUA.org / Europa Press
Sevilla-17/07/2017
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Assange, durante una conferencia. | Imagen: flickr.com/newmediadaysdk (CC BY-SA 2.0).
Julian Assange impartirá la videoconferencia de apertura de la II edición del Congreso Move.net, organizado por el Grupo Compoliticas de la Universidad de Sevilla (US), el Lippo de la Pablo de Olavide y la Red Tecnopolíticas y coordinado por los profesores s