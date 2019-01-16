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Kutxabank devuelve 3.742 euros a un socio de FACUA después de que hicieran pagos fraudulentos con su tarjeta

Le habían cobrado cinco cargos por reservas de hotel en la web de Booking. Tras la reclamación de la asociación, su entidad financiera procedió al reintegro de las cantidades.

FACUA.org
Euskadi-16/01/2019
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Kutxabank ha devuelto 3.742 euros a un socio de FACUA después de que éste descubriera que un tercero había utilizado los datos de su tarjeta de crédito para realizar hasta cinco pagos fraudulentos a través de reservas de hotel en la web de Booking.

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