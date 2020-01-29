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La acusación popular pide citar a Rubén Sánchez como víctima en el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias

La primera sesión ha tenido lugar este miércoles 29 de enero en la Audiencia Nacional.

FACUA.org / Europa Press
España-29/01/2020
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La acusación popular, que ejercen FACUA-Consumidores en Acción y Podemos bajo la dirección letrada del partido político por haber sido el primer personado en la causa contra Ausbanc y Manos Limpias, ha pedido en el primer día de juicio en la Audienc

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