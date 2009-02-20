La Administración Concursal inicia el proceso de liquidación de Fórum Filatélico
FACUA ha remitido un escrito a sus socios afectados por esta empresa para informarles sobre la situación actual del proceso judicial.
FACUA.org
España-20/02/2009
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El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha emitido un Auto, con fecha 15 de enero de 2008, que aprueba el plan de liquidación de fecha 8 de octubre de 2008 que había propuesto la Administración Concursal de Fórum Filatélico.
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