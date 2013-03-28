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La Aemps informa de la retirada del mercado de glucómetros OneTouch Verio Pro y OneTouch Verio IQ

Ante el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en proporcionar un aviso a concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre.

FACUA.org
España-28/03/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de la retirada del mercado de los glucómetros OneTouch Verio Pro y OneTouch Verio IQ, fabricados por LifeScan Europe, Suiza, ante el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en proporcionar un av

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