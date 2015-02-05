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La Aemps ordena la retirada y prohíbe la comercialización de dos productos para fisioculturistas

El Halo Plex Xtreme cápsulas contiene el principio farmacológico Haladrol y metiltestosterona y Mega Sten Extreme metilestenbolona sustancias que les confiere la condición de medicamento y que no han sido objeto de evaluación y autorización previa a su comercialización.

FACUA.org
España-05/02/2015
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha prohibido la comercialización y ordenado la retirada de los productos Halo Plex Xtreme y Mega Sten Extreme, fabricados por HardRock Supplement Co. (EEUU) por estar comercializados como complementos alimentic

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