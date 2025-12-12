La Aemps retira del mercado un lote del medicamento para la hipertensión Candesartán Sun por un defecto de calidad
En concreto, está afectado el lote PTF3381D, con fecha de caducidad del 30 de junio de 2026, de los comprimidos EFG del fármaco Candesartán Sun, en envase de 28 unidades.
FACUA.org
España-12/12/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del medicamento Candesartán Sun 32 miligramos por un posible resultado fuera de especificaciones del ensayo de disolución.
