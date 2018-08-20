La Aemps retira nuevos lotes de medicamentos que contienen el principio activo valsartán
Tras detectarse en el mismo la presencia de n-nitrosodimetilamina (NDMA), una posible impureza carcinogénica. En total, son ya 17 las farmacéuticas y laboratorios afectados.
Europa Press
España-20/08/2018
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada del mercado de nuevos lotes de fármacos que contienen el principio activo valsartán, fabricado por Zhejing Huahai Pha