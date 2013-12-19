La AEPD multa a Google con 900.000 euros por "vulnerar gravemente" la privacidad de sus usuarios
La agencia ha declarado ilegales los tratamientos de datos personales realizados por el buscador con su nueva política.
FACUA.org
España-19/12/2013
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha declarado ilegales los tratamientos de datos personales realizados por Google con su nueva política de privacidad y ha multado con 900.000 euros al buscador estadounidense, según ha informado el organismo.
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