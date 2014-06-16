La Agencia Europea de Medicamentos evalúa los riesgos cardiovasculares del ibupofeno a dosis elevadas
La seguridad de este popular antiinflamatorio no estereoide también se encuentra desde hace años bajo revisión por parte de las autoridades sanitarias nacionales.
FACUA.org
Europa-16/06/2014
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El examen del Comité de Evaluación del Riesgo en Farmacovigilancia sólo atiende al ibuprofeno consumido por vía oral, pero no al de uso tópico.
El Comité de Evaluación del Riesgo en Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos (PRAC, por sus siglas en inglés) ha iniciado este mes una revisión para evaluar los riesgos cardiovasculares del consumo del ibuprofeno a altas dosis. Se revisa únicame