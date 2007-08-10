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La Agencia Tributaria desactiva un intento de 'phishing'

Algunos contribuyentes recibieron correos electrónicos donde suplantadores de la AEAT les pedían datos de sus tarjetas de crédito.

FACUA.org
España-10/08/2007
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La Agencia Tributaria (AEAT) ha desactivado un intento de phishing a través de Internet del que tuvo conocimiento hace dos días y por el que algunos contribuyentes recibieron correos electrónicos donde los suplantadores de la AEAT les pedían datos de sus tarjeta

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