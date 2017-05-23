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La alcaldesa de un pueblo cántabro amenaza con demandar a FACUA tras preguntarle cuándo abrirá la piscina

La asociación lamenta que Josefa González pretenda atemorizar a una organización de la sociedad civil por pedirle explicaciones sobre sus servicios públicos.

FACUA.org
Cantabria-23/05/2017
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La alcaldesa del municipio cántabro de Los Corrales de Buelna, Josefa González Fernández (PSOE), ha amenazado con llevar a FACUA-Consumidores en Accíón a los tribunales tras haberle preguntado públicamente cuándo abrirá la p

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