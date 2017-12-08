La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, multada por abuso de posición
La CNMC le insta a pagar 187.677 euros por impedir que se contrataran servicios con determinadas empresas en los mercados de reglamentación de competiciones y gestión del linaje de la citada raza equina.
FACUA.org
España-08/12/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) con 187.677 euros por abusar de su posición de dominio en determinados mercados relacionados con el caballo de Pur