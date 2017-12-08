Más noticias

La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, multada por abuso de posición

La CNMC le insta a pagar 187.677 euros por impedir que se contrataran servicios con determinadas empresas en los mercados de reglamentación de competiciones y gestión del linaje de la citada raza equina.

FACUA.org
España-08/12/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) con 187.677 euros por abusar de su posición de dominio en determinados mercados relacionados con el caballo de Pur

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos