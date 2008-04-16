Más noticiasCondena de seis meses de cárcel

La Audiencia de Córdoba sentencia que es delito vender CD piratas aunque el beneficio sea mínimo

El fallo anula una sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 que absolvía a un acusado de vender material pirateado en base a "la escasa trascendencia económica" que reportaba.

FACUA.org
Córdoba-16/04/2008
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La Audiencia Provincial de Córdoba asegura en una sentencia que vender CD pirateados es un delito contra la propiedad intelectual que debe ser condenado aunque el vendedor sea «el último eslabón» de una cadena y el beneficio que obtenga sea mínimo.

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